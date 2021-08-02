В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела со стороны ВСУ ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник представительством ДНР в СЦКК.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.