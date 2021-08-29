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Япония отказала в статусе беженца приплывшему на Хоккайдо россиянину

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Японские миграционные власти сочли, что гражданин РФ, приплывший ранее на Хоккайдо с острова Кунашир Курильского района, не может получить статус беженца. Об этом в воскресенье сообщила газета Hokkaido.

В связи с этим ему не выдадут временное разрешение на пребывание. По сведениям издания, ожидается, что на следующей неделе мужчину передадут генеральному консульству России в Саппоро (Япония).

По словам официальных лиц, мужчина является жителем Центральной России Ижевска ему 38 лет.

Ранее сообщалось, что Япония отказалась предоставить РФ данные о россиянине, попросившем убежища.

21 августа японские СМИ сообщили, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, чтобы попросить политическое убежище в стране. Кунашир находится примерно в 20 км от северо-восточного берега Хоккайдо.

Япония Хоккайдо Кунашир Саппоро

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