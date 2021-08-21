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Дипломаты выяснят ситуацию с приплывшим за убежищем в Японию жителем Кунашира

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Японии выясняет ситуацию с россиянином, который приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо для того, чтобы попросить политического убежища.

"В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в субботу в фейсбуке.

Ранее японские СМИ сообщили, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, чтобы попросить политическое убежище в стране.

Кунашир находится примерно в 20 км от восточного берега Хоккайдо.

Япония Хоккайдо

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