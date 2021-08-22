Япония отказалась предоставить РФ данные о россиянине, попросившем убежища

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Генеральному консульству России в Саппоро (Япония) пока не удалось получить информацию о россиянине, который по сообщениям местных СМИ, приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо.

"Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию", - говорится в заявлении российской дипмиссии на официальной странице в фейсбуке.

Генконсульство также сообщает, что "полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро".

"Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных. Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским Генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", - отмечает генконсульство.

В дипмиссии также заявили, что намерены добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с гражданином, если будет подтверждена его принадлежность к РФ.

Как сообщалось ранее, 21 августа японские СМИ сообщили, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, чтобы попросить политическое убежище в стране. Кунашир находится примерно в 20 км от северо-восточного берега Хоккайдо.