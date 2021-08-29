Очевидцы сообщили о попадании ракеты в дом близ аэропорта Кабула

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мощный взрыв, прогремевший в афганской столице, произошел в результате попадания ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула, сообщают в воскресенье очевидцы с места события.

Взрыв прогремел в районе населенного пункта Хаваджа Бугра, в 15 административном округе города.

Официального сообщения об этом нет, однако очевидцы сообщают, что, предположительно, на дом недалеко от кабульского аэропорта, упала ракета, убив ребенка.

Пока ни одна из действующих в стране групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.