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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Талибы заявили о ликвидации смертника, задумавшего теракт близ аэропорта Кабула

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Удар, нанесенный в воскресенье по цели в Кабуле, был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт, сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения "Талибан" (запрещено в России) Забиуллу Муджахида.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 29 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул

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