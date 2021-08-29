Талибы заявили о ликвидации смертника, задумавшего теракт близ аэропорта Кабула

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Удар, нанесенный в воскресенье по цели в Кабуле, был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт, сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения "Талибан" (запрещено в России) Забиуллу Муджахида.

Breaking: A Taliban spokesman says a US military airstrike targeted a suicide bomber who wanted to attack Kabul airport.



Sky"s @sallylockwood has the latest.



Get the latest on Afghanistan: https://t.co/gKfSiUWokY pic.twitter.com/5YzI4ob1KK — Sky News (@SkyNews) August 29, 2021

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок.