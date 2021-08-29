СМИ сообщили о сильном взрыве в Кабуле

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сильный взрыв прозвучал в воскресенье в Кабуле, сообщает индийское телевидение.

По первоначальным данным, взрыв прогремел близ аэропорта.

На кадрах с места события видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Корреспондент BBC в Афганистане со своей стороны сообщил, что источник в министерстве здравоохранения в Кабуле подтвердили, что взрыв прогремел в районе кабульского аэропорта. По его данным, о причинах происшествия и о пострадавших пока информации не поступало.