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Ряд государств получили заверения от талибов на свободу выезда иностранцев

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В совместном заявлении группы международных партнеров сообщается о заверениях движения "Талибан" (запрещено в РФ), что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

"Мы получили заверения от "Талибана" в том, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на поездку от наших стран, будут позволены безопасное и упорядоченное перемещение к пунктам отправления и выезд за пределы страны", - говорится в документе, опубликованном правительствами примерно ста государств, а также высоким представителем ЕС по иностранным делам и генеральным секретарем НАТО.

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В числе подписавших заявление - страны от США до малых островных государств. России в этом списке нет.

Авторы документа сообщают, что продолжат выдавать проездные документы определенным афганцам, и заявляют о своих "четких ожиданиях и обязательствах со стороны талибов", что эти люди могут выезжать в соответствующие страны.

"Мы отмечаем публичные заявления талибов, подтверждающие такое понимание", - резюмируют правительства, подписавшие заявление.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Афганистан Талибан

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