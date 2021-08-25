Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Порядка тысячи человек получили разрешение от посольства России в Афганистане на выезд из страны, среди них граждане России афганского происхождения, студенты российских вузов, обладатели вида на жительство и граждане, имеющие разрешение на работу в РФ, сообщил "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

"Посольство России в Афганистане отреагировало на наши просьбы, мне поступают звонки, что четырем категориям людей дали разрешение (на въезд в Россию из Афганистана) - это граждане Афганистана российского происхождения, студенты, которые обучаются в российских вузах, третья категория - это лица, работающие в экономических структурах и имеющие выездную визу и разрешение на трудовую деятельность, и четвертая категория - это люди, имеющие вид на жительство. Этим людям сказали обратиться в посольство, после технического открытия аэропорта они смогут вернуться в Россию", - сказал Джалал.

Он уточнил, что всего такое разрешение получили порядка тысячи человек.

В диаспоре также надеются, что посольство разрешит приехать в Россию гражданам Афганистана, которые ранее учились и проживали в России.

"Остались те лица, по этому поводу мы тоже просим (посольство разрешить приехать в Россию), которые учились здесь - наши друзья, военнослужащие. Они тоже обращаются, очень много писем мы получаем. Да, мы понимаем, что под видом беженцев могут приехать террористы и игиловцы ("Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация), но мы будем гарантировать приезд только тех лиц, которых мы знаем, которые учились здесь, которые жили здесь", - добавил Джалал.