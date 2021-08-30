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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 15

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге Казахстана, таким образом число жертв увеличилось до 15 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС республики.

"Саперами министерства обороны обнаружено тела еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее сообщалось о 14 погибших.

По информации пресс-службы, продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части №28349, дислоцированной в Байзакском районе, возник пожар, спровоцировавший серию взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 15 человек и около ста пострадали, большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

Казахстан

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