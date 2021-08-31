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Министр обороны Казахстана ушел в отставку после взрывов на военном складе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Бериа Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - сообщил Уали на своей странице в фейсбуке.

Ермекбаев подал в отставку после инцидента со взрывами на складе в воинской части на юге Казахстана.

Взрывы в Казахстане

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части №28349, дислоцированной в Байзакском районе республики, возник пожар, спровоцировавший серию взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 15 человек и около ста пострадали, большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны Казахстана, нет.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нурлан Ермекбаев

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