Взрывы в Казахстане. Арысь - дубль два? Обобщение

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спустя два года после детонации арсенала войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, в соседней Жамбылской области произошла похожая трагедия – вечером 26 августа в воинской части №28349 в Байзакском районе загорелись склады инженерных боеприпасов, погибли пять военнослужащих.

По тревоге были подняты пожарные команды воинской части, которые на гусеничной и колесной технике приступили к тушению пожара. Вызваны пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища, произошло около 10 взрывов инженерных боеприпасов. Очевидцы зафиксировали на видео трассирующие следы в небе. Однако в Минобороны пояснили, что они могли быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

Эвакуация

В 19:15 началась эвакуация жильцов близлежащих 16 домов военного городка, а также жителей трех населенных пунктов, расположенных в 3 км от места происшествия. По данным властей, всего эвакуировано около 1,2 тыс. человек гражданского населения. Военнослужащие срочной службы были вывезены в другие воинские части Жамбылской области.

Жертвы и пострадавшие

Ближе к ночи власти региона сообщили о 66 пострадавших которые были госпитализированы. О погибших не сообщалось. Утром 27 августа глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, прибывший ночью на место происшествия, сообщил на брифинге о четырех погибших: это сержант-контрактник, ефрейтор, служащий военизированной охраны, а также военный прокурор Южного региона. Министр также сообщил, что еще трое военнослужащих не вышли на связь, их поиски продолжаются. Вместе с тем Ермекбаев добавил, что погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Утром в пятницу было найдено тело пятого погибшего – начальника пожарной команды, старшины контрактной службы Еркина Надирбекова 1992 г.р., который непосредственно руководил тушением пожара на складе.

Местные власти утром сообщили, что всего была оказана медицинская помощь 88 пострадавшим. В больницах находятся 28 больных, шестеро из них в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает

Сейчас взрывы на военных складах прекратились, продолжается тление.

Власти обещают оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших.

Диверсия?

По факту взрывов МВД начало расследование уголовного дела по статье 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих) Уголовного кодекса Казахстана.

Министр обороны на брифинге сообщил, что рассматривается несколько возможных причин взрывов и пожара, в том числе диверсию. "Мы не исключаем различные причины, это может быть и нарушений требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается умышленный поджог и диверсия", - сказал Ермекбаев.

Перевезенные из Арыси боеприпасы

24 июня 2019 года на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, в результате пожара сдетонировали боеприпасы. Тогда разлетавшиеся снаряды повредили почти 90% домов и строений Арыси. Власти области объявили режим ЧС и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс. человек. В результате ЧС погибли трое, к врачам обратились более 400 человек. С восстановлением города помогала вся страна, и осенью того же года жилые и социальные объекты были отремонтированы или построены заново.

После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года часть инженерных боеприпасов оттуда вывезли в воинскую часть №28349, которая вместе со складом этих боеприпасов существует с 1972 года. Инженерные боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Инженерные боеприпасы на складе хранились в наземных хранилищах, подземных хранилищ на складах нет. Другие виды боеприпасов (артиллерийские, реактивные, зенитные, ракетные стрелковые) в этой воинской части не хранились.

Отставки

После взрывов в Арыси за "серьезные упущения" в работе, приведшие к детонации боеприпасов, был уволен из Вооруженных сил страны бывший министр обороны Сакен Жасузаков, который возглавлял ведомство до августа 2018 года. Взрывы в Арыси произошли в бытность Нурлана Ермекбаева министром обороны. В пятницу после брифинга, касающегося новых взрывов, Ермекбаев заявил, что намерен просить об отставке.