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Вице-президент Афганистана заявил, что не допустит превращения страны в "Талибанистан"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Лишившийся власти вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал письмо в немецкое издание Der Spiegel, в котором выразил готовность противостоять талибам ("Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ) вместе с Фронтом национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер.

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"Географически мы изолированы, но политически и морально Афганистан с нами, и он никогда не станет "Талибанистаном", - отметил Салех в письме.

Он отправил фотографии трехстраничного рукописного письма в Der Spiegel через приложение WhatsApp "по соображениям безопасности".

В письме Салех обвиняет Белый дом в "наивности, усталости и близорукости", говоря, что действия администрации США привели к тому, что теперь страдают ее репутация, авторитет и положение в мире. Также Салех обвиняет в предательстве бывшего президента Ашрафа Гани, который бежал из страны после взятия Кабула "Талибаном".

Салех отмечает, что выход из сложившейся ситуации все еще есть. Для этого, по его мнению, мировому сообществу необходимо потребовать политического урегулирования в Афганистане, а также признать и поддержать Национальное сопротивление в Панджшере.

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В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Это последняя в стране провинция, которую не контролирует "Талибан". После бегства президента Гани, Салех отправился именно туда и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Также в письме Салех подтвердил, что Масуд готов к "искренним и серьезным переговорам" с талибами. При этом Салех обещает, что никогда не признает Исламский Эмират, который объявили талибы, и "сделки о капитуляции под прикрытием урегулирования не будет".

Афганистан Амрулла Салех Панджшер Талибан

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