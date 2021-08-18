Посол РФ усомнился в шансах вице-президента Афганистана Салеха противостоять талибам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Население Кабула не поддержало вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который объявил себя законным главой государства, поскольку режим президента Ашрафа Гани большинство людей ненавидели, сообщил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов.

"В Кабуле за вице-президента Салеха никто не встал. Он сам по национальности таджик, поэтому ему было логично бежать в Панджшер, это таджикский анклав", - сказал Жирнов в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что в целом режим экс-президента Ашрафа Гани "не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а простые люди – это процентов 90 населения, которые живут в полной нищете, в полном бесправии".

"Насколько я знаю, талибы (группировка "Талибан" запрещена в РФ) сейчас ставят кордоны, которые не позволяют какой-то "шпане" проникать в Панджшер, чтобы не создавать дополнительный беспорядок, но на данный момент у меня нет информации, что талибы предпринимают какие-то насильственные действия в отношении Панджшера или даже вооруженных людей, которые растекаются", - добавил посол.

Он также сообщил, что основные политические представители "Талибана" еще не прибыли в Кабул. "Сейчас, насколько мы знаем, мулла Барадар, это глава политофиса, это что-то типа МИДа, может, даже, больше в их понимании, в Кандагаре и направляется в Кабул. Если в Кабуле будет он, он будет старшим", - сказал Жирнов.

Талибы 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Гани бежал из страны. Талибы заявили, что освободили Афганистан, и считают войну, которую они вели, завершенной. Панджшер остается единственным не подконтрольным талибам регионом Афганистана.

Во вторник Салех объявил себя в соответствии с положениями Конституции Исламской Республики Афганистан законным исполняющим обязанности президента и призвал население присоединиться к сопротивлению талибам.