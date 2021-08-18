Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Посол РФ усомнился в шансах вице-президента Афганистана Салеха противостоять талибам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Население Кабула не поддержало вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который объявил себя законным главой государства, поскольку режим президента Ашрафа Гани большинство людей ненавидели, сообщил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов.

"В Кабуле за вице-президента Салеха никто не встал. Он сам по национальности таджик, поэтому ему было логично бежать в Панджшер, это таджикский анклав", - сказал Жирнов в эфире Первого канала.

В миреБывший вице-президент Афганистана призвал сопротивляться талибамЧитать подробнее

Он подчеркнул, что в целом режим экс-президента Ашрафа Гани "не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а простые люди – это процентов 90 населения, которые живут в полной нищете, в полном бесправии".

"Насколько я знаю, талибы (группировка "Талибан" запрещена в РФ) сейчас ставят кордоны, которые не позволяют какой-то "шпане" проникать в Панджшер, чтобы не создавать дополнительный беспорядок, но на данный момент у меня нет информации, что талибы предпринимают какие-то насильственные действия в отношении Панджшера или даже вооруженных людей, которые растекаются", - добавил посол.

В миреТалибы начали переговоры с бывшими руководителями АфганистанаЧитать подробнее

Он также сообщил, что основные политические представители "Талибана" еще не прибыли в Кабул. "Сейчас, насколько мы знаем, мулла Барадар, это глава политофиса, это что-то типа МИДа, может, даже, больше в их понимании, в Кандагаре и направляется в Кабул. Если в Кабуле будет он, он будет старшим", - сказал Жирнов.

Талибы 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Гани бежал из страны. Талибы заявили, что освободили Афганистан, и считают войну, которую они вели, завершенной. Панджшер остается единственным не подконтрольным талибам регионом Афганистана.

Во вторник Салех объявил себя в соответствии с положениями Конституции Исламской Республики Афганистан законным исполняющим обязанности президента и призвал население присоединиться к сопротивлению талибам.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Амрулла Салех Дмитрий Жирнов

Новости по теме

Новости

В ФРГ у двух американцев проявились симптомы "гаванского синдрома"

Афганистан во власти талибов

Талибы начали переговоры с бывшими руководителями Афганистана

Афганистан во власти талибов

В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

Афганистан во власти талибов

Талибы лишены доступа к счетам афганского правительства в банках США

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

В Шотландии рекордное число людей умерло от алкоголя во время локдауна

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
Афганистан во власти талибов

Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане

Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');