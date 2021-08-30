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Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Одобренная в понедельник резолюция СБ ООН, касающаяся Афганистана, не содержит ряд пунктов, на которые рассчитывала Россия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ ООН по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей", - сказал он, комментируя итоги голосования.

"Во-первых, несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать пассажи по борьбе с терроризмом, международно признанными террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ)", - добавил дипломат.

По словам Небензи, он видит в этом "нежелания признавать очевидное и стремление делить террористов на "своих" и "чужих".

"Попытки затушевывать угрозы, исходящие от этих группировок, неприемлемы", - отметил он.

Также он заявил, что Россия подчеркивала "недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана".

"В условиях утечки мозгов страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Эти важные элементы для самого афганского народа освещения (в резолюции - ИФ) не получили", - заявил он.

Небензя также подчеркнул, что авторы проигнорировали предложение России включить документ-констатацию о пагубном влиянии замораживания афганских финансовых активов при экономической ситуации в стране.

Совет Безопасности ООН в понедельник поддержал резолюцию, призывающую обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, сделать это безопасным способом. Документ одобрили 13 стран.

Хроника 18 июля – 30 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
ООН Афганистан Россияб Василий Небензя

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