Что случилось этой ночью: вторник, 31 августа

Завершение вывода войск США из Афганистана, позиция России по резолюции СБ ООН по Афганистану, мутации нового штамма коронавируса в ЮАР

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США завершили вывод войск из Афганистана. По словам главы Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи, последние американские военные самолёты вылетели из Кабула. На их борту находится последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что Афганистан по-настоящему независим.

- Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану. Этот документ не содержит ряд пунктов, на которые рассчитывала Россия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также подчеркнул, что авторы проигнорировали предложение России включить документ-констатацию о пагубном влиянии замораживания афганских финансовых активов при экономической ситуации в стране.

- В ЮАР предупредили о способном быстро распространяться новом штамме COVID. В исследовании южноафриканских ученых говорится, что новый штамм C.1.2 обладает тревожащим количеством мутаций. Мутации нового штамма дают ему "способность к быстрому распространению", а также повышенную сопротивляемость антителам. Неизвестно, будут ли имеющиеся на данный моменты вакцины от COVID-19 эффективны против штамма C.1.2.

- Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье до утра 31 августа. По прогнозам осадки продлятся до 09.00 часов. Об аналогичных метеорологических условиях сообщили и в Главном управлении МЧС по Московской области. Спасатели предупреждают автомобилистов о необходимости снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров, а также парковать авто вдали от деревьев.

- В Генштабе ВС Израиля не исключили еще одну операцию в секторе Газа. Глава Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави указал, что "беспорядки и террор приведут к решительным ответным действиям или операциям". По сообщению The Times of Israel, палестинцы сектора Газа третий вечер подряд направляются к границе с Израилем, где происходят столкновения с израильскими военнослужащими, которые ее охраняют.