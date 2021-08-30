СБ ООН поддержал резолюцию о возможности для афганцев покинуть страну

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН в понедельник поддержал резолюцию, призывающую обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, сделать это безопасным способом.

Проект резолюции поддержали 13 стран, а две воздержались.

Резолюцию внесли на рассмотрение Великобритания, ФРГ и Франция. Она "призывает к обеспечению безопасного выезда для тех, кто покидает Афганистан".

Заместитель постпреда Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст, выступая после голосования, пояснила, что призыв касается как авиаперелетов, так и движения людей через сухопутные границы Афганистана.

"Движение "Талибан (запрещено в РФ - ИФ) взяло на себя определенные обязательства. Теперь оно должно их выполнять", - сказала дипломат.

В минувший четверг в результате двух взрывов, прогремевших у аэропорта Кабула, погибли примерно 200 человек, включая военных США, членов движения "Талибан" и мирных жителей. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ).

В понедельник по аэропорту было запущено несколько ракет. В Белом доме заявили, что обстрел не помещал функционированию аэропорта.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. У США остаются сутки, чтобы завершить эвакуацию.