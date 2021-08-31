Байден поблагодарил военных за организацию эвакуации из Афганистана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поблагодарил американских военнослужащих за успешное проведение масштабной операции по эвакуации граждан США и союзников из Кабула.

Он отметил, что военные выполнили свой долг в осуществление "опасного отступления из Афганистана в соответствии с графиком - ранним утром 31 августа по кабульскому времени - без дальнейших жертв среди американцев", - говорится в сообщении Белого дома.

Президент сообщил, что в рамках эвакуационных мероприятий "за последние 17 дней наши войска осуществили крупнейшую воздушную переброску в истории США, эвакуировав более 120 тысяч граждан США, граждан наших союзников и афганских союзников Соединенных Штатов".

Выход из Афганистана, по его словам, был "единодушной рекомендацией Объединенного комитета начальников штабов и всех наших командиров на местах по завершению нашей миссию по воздушным перевозкам, как планировалось", чтобы защитить жизни наших военнослужащих и обеспечить перспективы ухода гражданских лиц для тех, кто хочет покинуть Афганистан в предстоящие недели и месяцы.

"Наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось", - подчеркнул Байден.

Он сообщил, что во вторник намерен обратиться к нации с заявлением о своем решении не продлевать американское присутствие в Афганистане после 31 августа.

Президент также поименно почтил память американских военных, погибших в результате теракта у кабульского аэропорта на минувшей неделе.

Ранее глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи указал, что армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана.