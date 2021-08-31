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Орбиту МКС поднимут 11 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличат на 600 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19", сообщили в "Роскосмосе".

Коррекция орбиты запланирована на 11 сентября, добавили в госкорпорации.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), в 21:54 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС, которые проработают 27 секунд. Импульс составит 0,37 м/с", - сообщил "Роскосмос".

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем должны прибыть на МКС космонавт Антон Шкаплеров, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые планируют снять первый художественный фильм в космосе. Съемочная группа пробудет на орбите около десяти дней. Съемки пройдут, в том числе, на новом российском модуле "Наука".

МКС Роскосмос Союз МС-19

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