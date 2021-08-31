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В районе Панджшерской долины в Афганистане возобновились бои

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Боевые действия активизировались вновь в районе Панджшерской долины на северо-востоке Афганистана, где находятся силы Фронта национального сопротивления, выступающего против движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил телеканал CNN.

"На перевале Хавак, ведущем в Панджшер, продолжаются тяжелые бои. У нас до самого последнего момента не было доступа к интернету. Силы сопротивления находятся в уезде Пули-Хисар (провинция Баглан - ИФ) и столкновения продолжаются. "Талибан" потерял сотни человек", - заявил телеканалу командир, сражающийся за Фронт национального спасения.

Однако, уточняет CNN, на данный момент проверить информацию о жертвах и о масштабах боев не представляется возможным. Телеканал отмечает, что связь с этим гористым регионом Афганистана носит спорадический характер.

В понедельник, напоминает телеканал, в "Талибане" опровергали сообщения о боях у Панджшера и выражали надежду на решение конфликта путем переговоров. Однако источник CNN среди талибов впоследствии подтвердил факт возобновления боев.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник талибы - на фоне завершившегося вывода войск США - с двух направлений штурмовали Панджшерскую долину.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, а также многие государственные чиновники и политические деятели покинули страну.

В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". После бегства Гани, вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Панджшер

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