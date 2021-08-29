Талибы блокировали провинции Панджшер доступ к мобильной связи

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) блокировало доступ к мобильной связи, включая интернет, провинции Панджшер, которая остается единственной неподконтрольной им территорией Афганистана.

"Талибы оказали давление на все компании, представляющие услуги связи, заставив их прекратить подачу сигнала на территорию провинции Панджшер. У населения вот уже сутки нет доступа к услугам связи", - сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления.

"У военных Фронта есть свои системы связи, их действия (талибов) не влияют на нас, - отметил представитель сопротивления. - Отключение всех услуг интернета и телекоммуникаций противоречит международным нормам, от этого страдает прежде всего мирное население региона".

Местные СМИ также сообщают об усилиях талибов по блокаде автомобильного сообщения с Панджшером на территории соседней провинции Парван.

Талибы в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, 15 августа войдя в Кабул. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны. Первый вице-президент Амрулла Салех заявил, что согласно положениям Конституции, в случае бегства президента именно он является законным главой государства и направился в непокоренный Панджшер.

Боевики еще до захвата Кабула пытались овладеть этим регионом после того, как без боя взяли контроль над провинцией Логар. Через эту провинцию отряды радикалов атаковали передовые посты при выезде из Панджшерской долины, но понеся потери, отказались от дальнейших попыток на этом направлении.

Вторая попытка была осуществлена через долину Андараб в провинции Баглан. На штурм талибы собрали более трех тысяч боевиков из четырех провинций северо-востока страны: Бадахшана, Тахара, Кундуза и Баглана. Эта попытка также провалилась, понеся большие потери, талибы были вынуждены отступить и начать мирные переговоры.