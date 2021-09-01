Эксперт сочла, талибы и их противники в Панджшере не смогут договориться

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Афганское радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжит попытки вести боевые действия против движения сопротивления в провинции Панджшер, считает российский политолог-востоковед, эксперт по вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Елена Супонина.

"Очаг сопротивления в Панджшере, скорее всего, надолго, с учетом очень сложного рельефа местности. Но талибы всегда будут говорить о том, что их целью является полный контроль над всей территорией страны. Попытки погасить сопротивление будут продолжаться. Но при этом обе стороны не исключают ведение переговоров. Это будет вяло текущее бодание с острыми всплесками боестолкновений", - сказала Супонина в среду "Интерфаксу".

По ее мнению, талибы не признают за неподконтрольной им провинцией права на самостоятельное управление. "При всем этом талибы понимают, что исключительно военным путем проблему не решить. Поэтому параллельно с боевыми действиями, террористическими атаками против лидеров сопротивления "Талибан" будет зондировать почву по возможности мирных договоренностей. На это же намекают и лидеры панджшерского сопротивления", - отмечает эксперт.

"Договориться, на мой взгляд, обеим сторонам будет чрезвычайно сложно, практически невозможно. Хотя время от времени такие сигналы будут идти и от талибов, и из Панджшера. Здесь важно понимать, что такого рода сигналы стороны будут направлять не столько друг другу, сколько мировому сообществу, желая показать, что не исключают мирный диалог. На самом деле, талибы будут продолжать пытаться погасить очаг сопротивления, которое, в свою очередь, будет пытаться подорвать власть талибов и делать все возможное, чтобы они этой власти лишились", - сказала она.

Талибы еще до захвата Кабула пытались овладеть этим регионом после того, как без боя взяли под контроль над провинцией Логар. Через эту провинцию отряды радикалов атаковали передовые посты при выезде из Панджшерской долины, но, понеся потери, отказались от дальнейших попыток на этом направлении.

Численность вооруженных формирований талибов на момент взятия Кабула, по разным оценкам, составляла более 70 тыс. человек. Численность вооруженных формирований Панджшерского сопротивления, которое возглавляет Ахмад Масуд (сын афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда, имевшего прозвище "Паджшерский Лев", погибшего в результате теракта в 1996 году), составляет не менее 10 тыс. бойцов. К отрядам антиталибского сопротивления примкнули отдельные группы наиболее боеспособных частей афганской армии.