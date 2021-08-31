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На пострадавшие от урагана "Ида" штаты США надвигается волна жары

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба США предупредила, что во вторник на юге штатов Луизиана и Миссисипи, которые ранее пострадали от урагана "Ида", установится аномально жаркая погода, сообщает CNN.

По данным Национальной метеорологической службы, во вторник жители штатов Луизиана и Миссисипи столкнутся с волной жары. Температуры на юге обоих штатов могут достигнуть 40 градусов Цельсия. В районах, которых касается предупреждение об аномальной жаре, проживает около 2 млн человек. Власти призывают жителей, которые покинули свои дома во время урагана, пока не возвращаться.

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В данный момент власти ликвидируют последствия урагана "Ида", который обрушился на США в воскресенье вечером. Из-за урагана в Луизиане около миллиона человека остались без электричества. Власти утверждают, что в некоторых районах электричество не удастся восстановить в течение месяца.

На данный момент известно о четырех смертях, вызванных ураганом, но ранее власти не раз сообщали, что число может возрасти. Поисково-спасательные группы ведут работы в пострадавших районах, однако полиция Луизианы в понедельник сообщала, что пока нет возможности добраться до территорий, на которые пришелся основной удар. До сих пор неизвестно, сколько людей могут находиться под завалами.

Ураган "Ида" четвертой категории обрушился на Луизиану и соседние штаты в воскресенье вечером. Он нанес значительный ущерб. На данный момент "Ида" стих и превратился в тропический шторм, он движется над западной частью штата Миссисипи. В то же время он еще может вызвать наводнения в штатах Теннеси и Огайо, предупреждают метеорологи.

Ураган "Ида"

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К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
США Ида

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