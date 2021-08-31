На пострадавшие от урагана "Ида" штаты США надвигается волна жары

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба США предупредила, что во вторник на юге штатов Луизиана и Миссисипи, которые ранее пострадали от урагана "Ида", установится аномально жаркая погода, сообщает CNN.

По данным Национальной метеорологической службы, во вторник жители штатов Луизиана и Миссисипи столкнутся с волной жары. Температуры на юге обоих штатов могут достигнуть 40 градусов Цельсия. В районах, которых касается предупреждение об аномальной жаре, проживает около 2 млн человек. Власти призывают жителей, которые покинули свои дома во время урагана, пока не возвращаться.

В данный момент власти ликвидируют последствия урагана "Ида", который обрушился на США в воскресенье вечером. Из-за урагана в Луизиане около миллиона человека остались без электричества. Власти утверждают, что в некоторых районах электричество не удастся восстановить в течение месяца.

На данный момент известно о четырех смертях, вызванных ураганом, но ранее власти не раз сообщали, что число может возрасти. Поисково-спасательные группы ведут работы в пострадавших районах, однако полиция Луизианы в понедельник сообщала, что пока нет возможности добраться до территорий, на которые пришелся основной удар. До сих пор неизвестно, сколько людей могут находиться под завалами.

Ураган "Ида" четвертой категории обрушился на Луизиану и соседние штаты в воскресенье вечером. Он нанес значительный ущерб. На данный момент "Ида" стих и превратился в тропический шторм, он движется над западной частью штата Миссисипи. В то же время он еще может вызвать наводнения в штатах Теннеси и Огайо, предупреждают метеорологи.