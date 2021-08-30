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Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан

Во всей Луизиане без света остаются более 900 тысяч человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ураган четвертой категории "Ида" привел к масштабным отключениям электричества в штате Луизиана, полностью обесточен самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, сообщает Axios.

По данным сервиса PowerOutage.US, во всей Луизиане без света остались более 900 тысяч человек.

Власти Нового Орлеана сообщают о "катастрофических разрушениях" из-за урагана. В районе южного побережья объявлена угроза наводнения, находящимся там людям рекомендуется укрыться в местах, расположенных выше. Служба скорой помощи временно не выезжает на вызовы из-за экстремальных ветров.

Один из поставщиков электроэнергии в штате Entergy Louisiana допустил, что жители Луизианы, чьи дома оказались на пути урагана, будут оставаться без электричества до трех недель.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на побережье Луизианы 29 августа - в 16-ю годовщину удара по штату урагана третьей категории "Катрина", унесшему жизни более 1,8 тысячи человек. Тогда прорыв дамбы в Новом Орлеане привел к сильному наводнению, после чего в городе усилили защиту от ураганов.

Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс заявил в воскресенье, что "Ида" станет проверкой для системы защиты города от наводнений, отметив, что "она была построена для этого момента".

К настоящему времени ураган "Ида" ослаб до второй категории из пяти возможных и продолжает двигаться вглубь штата, передает CNN. В момент, когда ураган достиг побережья Луизианы, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч).

США Луизиана Новый Орлеан Ида

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