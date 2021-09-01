Штат Луизиана пытается справится с последствиями урагана "Ида"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сотни тысяч жителей Луизианы остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида" во вторник, сообщает Associated Press.

Более 1 миллиона домов и предприятий в Луизиане и Миссисипи, включая весь Новый Орлеан, остались без электричества, когда в воскресенье "Ида" обрушила электрическую сеть. По оценкам, более 25 тыс. коммунальных работников трудились над восстановлением электричества, но официальные лица заявили, что это может занять недели. Из-за перегрузок паводковыми водами водоочистные сооружения были выведены из строя. По словам федеральных чиновников, около 441 тыс. человек остались без воды.

Длинные очереди образовались на нескольких заправочных станциях из-за нехватки бензина в штате.

"У нас впереди много работы, и никто не питает иллюзий, что это будет короткий процесс", - сказал губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс.

Ранее для штата было выпущено предупреждение о жаре, которая достигнет 41 градуса во вторник и в среду. Власти Нового Орлеана объявили, что в семи местах по всему городу организованы пункты питания с кондиционерами. Город также оборудовал 70 транзитных автобусов в качестве мест, где можно спастись от жары. В среду будут организованы пункты раздачи продуктов питания, воды и льда, сообщила мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл. В районах, которых касается предупреждение об аномальной жаре, проживает около 2 млн человек. Власти призывают жителей, которые покинули свои дома во время урагана, пока не возвращаться.