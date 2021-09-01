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Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право бессрочного проживания

Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право бессрочного проживания
Эвакуированные афганцы в аэропорту Heathrow в Лондоне
Фото: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Решением британского правительства, в рамках операции "Теплый прием" все эвакуированные афганцы, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, смогут оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени, говорится в пресс-релизе на правительственном сайте Соединенного Королевства.

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Все они должны получить "жизненно важную поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины", отмечается в документе.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил: "Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с Вооруженными силами в Афганистане, и я полон решимости оказать им и их семьям поддержку, необходимую им для восстановления своей жизни здесь, в Великобритании".

"Я знаю, что это будет невероятно сложное время, но я надеюсь, что они воспрянут духом от волны поддержки и щедрости, уже выраженной британской общественностью", - добавил премьер.

В пресс-релизе сообщается, что в рамках помощи правительство выделяет не менее 12 млн фунтов-стерлингов на создание для афганских детей дополнительных школьных мест, будет предоставлено до 300 стипендий для афганских студентов и аспирантов в университетах Великобритании. Еще 3 млн фунтов-стерлингов предусмотрены на получение этой категорией афганцев доступа к медицинскому обслуживанию, всем предлагается вакцинация против COVID-19.

Великобритания Афганистан Кабул Борис Джонсон

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