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Последний британский самолет с гражданскими покинул Афганистан

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Великобритания завершила эвакуационные полеты с гражданскими лицами из аэропорта Кабула и начала возвращать домой из Афганистана военнослужащих, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу заявил в аэропорту Кабула, что "пришло время завершить этот этап операции сейчас".

"Но мы не забыли людей, которым нужно уехать. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы не забыли и о храбрых, порядочных людях Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - добавил он.

В течение выходных британские самолеты с военными будут вылетать из Афганистана, но не исключено, что на них заберут и некоторое количество беженцев.

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Ранее британский генерал Ник Картер заявил, что Британия не смогла вывезти всех людей, которых намеревалась изначально.

Официальные лица Великобритании надеются, что некоторые афганцы смогут выехать из Афганистана по суше в соседние страны, где могут быть обработаны их заявки на въезд в Великобританию.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Афганистан Великобритания

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