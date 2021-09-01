Зеленский презентовал в США план трансформации Украины на $277 млрд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины перед представителями американских аналитических центров и журналистами, сообщает пресс-служба главы государства.

"Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал президент и выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.

Он пояснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину", - рассказал президент.

По словам Зеленского, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Он добавил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

В своем выступлении президент отметил, что за 30 лет с момента восстановления независимости страна потеряла немало возможностей, поскольку политики постоянно откладывали изменения "на завтра". При этом, по словам президента, сейчас на Украине укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, был открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов, а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы.

"Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский обсудил в США с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора.

"Благодарен за внимание, которое вы лично уделяете Украине и украинским проектам. Мы – страна, которая уверенно идет по пути реформ, внедряет стандарты ЕС и НАТО. На этом пути у нас хорошее взаимодействие со Всемирным банком", - сообщил президент Украины в Twitter.

Зеленский также предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Также он отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог.

"Хотим действовать совместно с ЕС относительно "зеленого" курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", - подчеркнул президент, добавив, что Украина заинтересована и в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков.

Кроме того, Зеленский отметил готовность Украины активно участвовать в подготовке новой стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.