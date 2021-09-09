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Песков заявил о ненависти к России в основе отношений США и Украины

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле пристально следили за итогами визита президента Украины Владимира Зеленского в США, так как в значительной степени отношения Киева и Вашингтона строятся на ненависти к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря об итогах визита Зеленского в Соединенные Штаты в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, Песков заметил, что "украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств".

"Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, буквально ненависть к нашей стране, и, конечно, это заставляет и заставляло нас самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах", - добавил он.

Песков также заявил, что вступление Украины в НАТО повлечет вынужденные ответные меры со стороны России. "Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО - это то, что потенциально для нас опасно и тревожно", - сказал он.

Представитель Кремля заметил, что Зеленский "говорит о совершенно безоговорочной линии на членство в НАТО, американцы говорят, что они это приветствуют, но нужно кое-чего поправить и причесать".

"То есть потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и для нас это не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина США НАТО

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