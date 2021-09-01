Вице-президент Афганистана предрек талибам "гнев и восстание народа"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Амрулла Салех пригрозил радикалам из движения "Талибан" (запрещено в России) "восстанием и гневом населения".

"Если нация доверяет вам, то почему волна людей стоит в очереди на границах, готовых потерять все имущество, но только не жить под вашим контролем? Ваше нынешнее доминирование на местах не означает стабильности", - написал Салех в твиттере в ответ на угрозы одного из лидеров боевиков Амир Хана Моттаки захватить Панджшерскую долину силой, если ее жители не сдадутся.

"Достаточно обратить внимание на слова и дела ваших назначенцев, чтобы понять, что сегодня кучка неграмотных людей не может управлять Афганистаном. Коллапс экономики и отсутствие системы обслуживания очень скоро поднимут людей, и ваше оружие и насильственные методы не будут иметь никакого эффекта против восстания и гнева народа", - пригрозил политик.

Он также заявил, что движение сопротивления в Панджшере направлено на защиту прав всех афганских граждан, а не только тех, кто живет в долине.

"Сегодня эта долина является источником надежды для всего народа Афганистана, спасающегося от угнетения, мести, предрассудков, грабежа и вашего темного мышления", - заявил первый вице-президент.

Сейчас Салех, называющий себя законным президентом Афганистана, перебрался в единственную неподконтрольную талибам (боевикам запрещенного в России движения) провинцию Панджшер и присоединился к Ахмаду Масуду, возглавившему Фронт национального сопротивления.

Ранее функционер талибов Амир Хан Моттаки в своем аудиообращении к жителям Панджшера заявил, что переговоры с лидерами неподконтрольной провинции не имели результатов и боевики намерены захватить долину силой. "Сейчас, когда переговоры не дали результатов, моджахеды окружили Панджшер с четырех сторон. Вы должны сказать тем, кто сопротивляется, - хватит войны. Они не смогли сделать это с помощью НАТО ни в Кабуле, ни в других местах. Как они могут противостоять на небольшой территории?", - сказал он.

"Мы уже назначили в Панджшер губернатора, других ответственных лиц из числа вашего населения. Что плохого в том, что сегодня вашим губернатором будет алим (религиозный ученый), назначенный нами. Вы должны подумать об этом и присоединиться к Исламскому Эмирату (государство под управлением талибов, существовавшее в 1996-2001 гг.) и предотвратить войну", - заявил Моттаки.

Бои за Панджшер

Источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, сообщил "Интерфаксу", что защитникам Панджшера в среду не только удалось отбить атаку со стороны города Гульбахор в провинции Парван, но и в ходе контратаки освободить от боевиков населенные пункты Джамалага, Дех Баба Али и Кохбанд.

Ранее представители Фронта сообщили, что талибы понесли потери при попытке проникнуть в Панджшер через перевал Хавак. "В ходе боестолкновения минувшей ночью талибы потеряли 350 человек, более 40 взяты в плен и пленены. Бойцам Фронта в качестве трофея много новых американских транспортных средств, оружие и боеприпасы", - сообщил источник ссылаясь на командира подразделения в Хаваке Муниба Амири.