В аэропорту Кабула приземлился первый лайнер после ухода иностранных военных

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Катара в среду приземлился в аэропорту Кабула, сообщает EHA News.

По данным агентства, этот самолет первым приземлился в аэропорту Кабула после завершения выхода из Афганистана иностранных военных, а также эвакуации граждан США и их союзников.

Ранее сообщалось, что захватившие в Афганистане власть талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) ведут переговоры с Турцией и Катаром по вопросу об управлении аэропортом.

Телеканал "Аль-Джазира" ранее в среду передавал, что кабульский аэропорт имени Хамида Карзая после ухода иностранных войск не может функционировать: и терминалы, и территория вблизи него разграблены, завалены мусором и выведенной из строя техникой.

Между тем, по данным службы контроля за авиасообщением Flightradar на 14:30 по московскому времени, воздушное пространство Афганистана оставалось пустым - все международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана в воздушном пространстве Ирана и Пакистана.