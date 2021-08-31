Талибы обсуждают с катарцами и турками управление аэропортом Кабула

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Афганское движение "Талибан" (запрещено в России) ведет переговоры с Катаром и Турцией по вопросу работы кабульского аэропорта, сообщил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Резолюция СБ ООН, касающаяся обеспечения безопасности аэропорта, должна быть выполнена. Сейчас идут переговоры по управлению аэропортом с катарцами и турками. Мы должны потребовать безопасного доступа в аэропорт", - сказал он в эфире телеканала France 2 .

Воздушное пространство Афганистана опустело после того, как страну покинул последний американский военный самолет, свидетельствуют данные службы слежения за авиасообщением Flightradar.

По данным на 11:50 по московскому времени вторника, в воздушном пространстве Афганистана нет ни одного коммерческого рейса.

В ночь на вторник в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что международный аэропорт Кабула после отлета оттуда военных США остался без авиадиспетчеров и не может работать в штатном режиме.

"Авиадиспетчеров нет. Аэропорт свои функции не выполняет. Самолеты, летящие в Кабул, из Кабула или через Кабул должны проявлять максимальную осторожность", - приводит CNN выдержки из заявления FAA.

Также ведомство запретило американским самолетам полеты над большей частью Афганистана.