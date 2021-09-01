Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Турция и Катар положительно оценили перспективы возобновления работы аэропорта Кабула

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Страны, которые работают с движением "Талибан" (запрещено в РФ) над возобновлением работы аэропорта Кабула, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Пара стран: Катар, Турция работают с талибами над этим. (...) И эти страны настроены относительно оптимистично", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда аэропорт может снова принимать авиарейсы.

В аэропорту Кабула 31 августа завершилась операция США по эвакуации гражданских лиц. Считается, что талибы без иностранной помощи пока не в состоянии обеспечивать нормальную работу авиагавани.

В среду самолет ВВС Катара первым приземлился в аэропорту Кабула после вывода из Афганистана иностранных военных, а также эвакуации граждан США и их союзников.

Хроника 18 июля – 01 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Катар Турция Виктория Нуланд

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Лидеры разных ветвей "Талибана" начали борьбу за влияние в Афганистане

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда
Пандемия коронавируса

ВОЗ открыла в Берлине центр по предотвращению будущих пандемий

Что произошло за день: среда, 1 сентября

Афганистан во власти талибов

Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера

Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера
Пандемия коронавируса

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти
Афганистан во власти талибов

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Талибы на 90-95% завершили формирование нового правительства

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');