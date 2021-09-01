Турция и Катар положительно оценили перспективы возобновления работы аэропорта Кабула

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Страны, которые работают с движением "Талибан" (запрещено в РФ) над возобновлением работы аэропорта Кабула, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Пара стран: Катар, Турция работают с талибами над этим. (...) И эти страны настроены относительно оптимистично", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда аэропорт может снова принимать авиарейсы.

В аэропорту Кабула 31 августа завершилась операция США по эвакуации гражданских лиц. Считается, что талибы без иностранной помощи пока не в состоянии обеспечивать нормальную работу авиагавани.

В среду самолет ВВС Катара первым приземлился в аэропорту Кабула после вывода из Афганистана иностранных военных, а также эвакуации граждан США и их союзников.