США поставят Украине системы "Джавелин" и другое оружие на $60 млн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн, который включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оружие.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование. (...) (Пакет помощи - ИФ) позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии", - говорится в тексте совместного заявления Украины и США.

США и Украина также призвали "Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны".

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", - говорится в совместном заявлении двух стран.

В документе также подчеркивается, что США поддерживает право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО.

"Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО", - указано в документе.

В совместном заявлении также говорится, что в Вашингтоне приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности.

"Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. США поддерживают план Украины по реформированию СБУ путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - написано в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 миллионов, которые были предоставлены Украине только в текущем году.

Также в совместном заявлении указано, что США остаются преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются. В нем также отмечается, что "Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений".

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует выделить $463 млн помощи Киеву, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека и децентрализацию. Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет укрепляться.