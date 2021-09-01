Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

США поставят Украине системы "Джавелин" и другое оружие на $60 млн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн, который включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оружие.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование. (...) (Пакет помощи - ИФ) позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии", - говорится в тексте совместного заявления Украины и США.

США и Украина также призвали "Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны".

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", - говорится в совместном заявлении двух стран.

В документе также подчеркивается, что США поддерживает право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО.

"Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО", - указано в документе.

В совместном заявлении также говорится, что в Вашингтоне приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности.

"Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. США поддерживают план Украины по реформированию СБУ путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - написано в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 миллионов, которые были предоставлены Украине только в текущем году.

Также в совместном заявлении указано, что США остаются преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются. В нем также отмечается, что "Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений".

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует выделить $463 млн помощи Киеву, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека и децентрализацию. Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет укрепляться.

США Украина

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Лидеры разных ветвей "Талибана" начали борьбу за влияние в Афганистане

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда
Пандемия коронавируса

ВОЗ открыла в Берлине центр по предотвращению будущих пандемий

Что произошло за день: среда, 1 сентября

Афганистан во власти талибов

Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера

Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера
Пандемия коронавируса

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти
Афганистан во власти талибов

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Талибы пригрозили войной жителям Панджшера, если те не сдадутся

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Талибы на 90-95% завершили формирование нового правительства

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');