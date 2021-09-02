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В США прибыли свыше 20 тысяч эвакуированных афганцев

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - США доставили на свою территорию как минимум 23876 афганцев, эвакуированных из Кабула. Об этом сообщает Axios со ссылкой на официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.

Эвакуация из Афганистана

По его словам, из 31107 людей, эвакуированных в США с 17 по 31 августа, 77% составляют афганцы.

Ранее в Белом доме не раскрывали данные о числе граждан Афганистана, которых отправили в США. Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи заявлял, что в общей сложности американские ВВС и их партнеры по коалиции эвакуировали более 123 тысяч гражданских лиц.

Армия США объявила о завершении вывода своего контингента из Афганистана 31 августа. За время боевых действий в Афганистане США потеряли убитыми 2 461 военнослужащего, более 20 тысяч были ранены. Расходы США, связанные с афганским конфликтом, оцениваются в примерно $2 трлн.

Хроника 18 июля – 02 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Нед Прайс

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