В США ожидают возможную активизацию экстремистов после успеха талибов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Чиновники министерства внутренней безопасности США обеспокоены возможной активизацией деятельности в стране экстремистских группировок, вдохновленных захватом движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистана, сообщает CNN.

По данным телеканала, глава управления разведки и анализа министерства внутренней безопасности США Джон Коэн в телефонном разговоре с представителями правоохранительных органов заявил, что сторонники теории "белого превосходства" и другие экстремистские группировки "считают деятельность талибов успешной".

По его данным, они обсуждают возможность того, что приток афганских беженцев или других иммигрантов в США может угрожать положению белых американцев.

"Есть опасения, что эти рассказы могут спровоцировать насильственные действия, направленные против общин иммигрантов, определенных религиозных общин или даже тех, кто постоянно проживает в США", - цитирует Коэна CNN.

Ранее американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщила, что захват власти талибами в Афганистане "активизировал крайне правые экстремистские сообщества, будь то из-за их желания подражать талибам или все более агрессивной риторики о "вторжениях" перемещенных афганцев".

Быстрые территориальные завоевания талибов в Афганистане побудили силы США и коалиции вывезти из страны тысячи американских граждан и афганских союзников.

Как уточнил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга, в США и третьи страны были доставлены около 124 тысяч человек.

"С 17 августа и до полуночи 31 августа в США прибыло 31107 человек в рамках этой операции. (...) Около 14%, или 4446 человек, составляют граждане США; около 9%, или 2785 человек - обладатели вида на постоянное жительство; а остальные 77% - 23876 человек - афганцы, подвергающиеся риску", - заявил Прайс.

Он отметил, что США продолжат пытаться помочь тем, кто все еще стремится эвакуироваться, при этом главным приоритетом являются 100-200 оставшихся в Афганистане американских граждан.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, а также многие государственные чиновники и политические деятели покинули страну.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.