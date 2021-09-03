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"Талибан" понес большие потери в Панджшере и потерял контроль над несколькими уездами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает о взятии под свой контроль города Чарикар, центра провинции Парван к северу от Кабула, и о том, что в результате боев в Панджшере "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.

Представители фронта написали в твиттере, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван. По их данным, "Талибан" перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.

По всем трем направлениям, отмечается в сообщениях в твиттере, талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.

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На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.

Успехи сил сопротивления сил в других провинциях

В ходе контратаки бойцам Фронта удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.

Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.

Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.

По данным местных СМИ, это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.

"Талибан" пока никак не комментирует происходящее вокруг Панджшера.

Накануне в интернете появились видеоматериалы, снятые "Талибаном", на которых изображены, предположительно, боевики террористической организации "Аль-Каида" (запрещенная в России террористическая организация), выезжающие из Кабула в сторону Панджшера.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан Панджшер

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