Лидер сопротивления в Панджшере призвал талибов остановить наступление

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что готов к мирным переговорам с движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщает BBC News.

Он указал, что поддерживает план мирного урегулирования, предложенный священнослужителями, и призвал талибов остановить наступление на Панджшер. Масуд добавил, что в этом случае Фронт национального сопротивления готов прекратить боевые действия.

Фронт национального сопротивления 3 сентября сообщал о о взятии под свой контроль города Чарикар, центра провинции Парван к северу от Кабула и крупных потерях среди талибов. После этого Масуд заявил, что противники движения "Талибан" не намерены складывать оружие.

"Мы никогда не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость", - указывал Масуд.

За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм долины с нескольких направлений. По сведениям Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

В воскресенье радикалы предприняли очередной массированный штурм провинции с трех направлений. Обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руха и Париян. Обе стороны также сообщали о потерях.