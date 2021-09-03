В Казахстане работающих с людьми не пустят на работу без прививки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о запрете очной работы тем, кто не привился от коронавируса. Ограничение вступит в силу с 6 сентября.

Исключение будет сделано для тех, у кого постоянный медицинский отвод от вакцинации, и тех, кто переболел COVID-19 в течение последних 3 месяцев.

Ограничение коснется центров обслуживания населения, отделений "Казпочты", банков, объектов финансового рынка, страховых компаний, агентств недвижимости и рекламных агентств, обменных пунктов, ломбардов, образовательных и медицинских учреждений, а также торговых предприятий, в том числе цветочных магазинов, типографий, фотосалонов и других частных предприятий сферы обслуживания.

Для непривитых сотрудников этих организаций введут обязательное еженедельное ПЦР-тестирование, которое опять же не затронет переболевших COVID-19 и имеющих медотвод.