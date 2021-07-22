Заболеваемость COVID в столице Казахстана за неделю выросла почти на 40%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Нур-Султане заболеваемость коронавирусном за неделю выросла на 37,5%, сообщила главный санитарный врач города Жанна Пралиева.

"За последнюю неделю зарегистрировано 9 934 случаев COVID-19, что выше уровня предыдущей недели на 37,5%, предыдущая неделя - 7 220 случаев. Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения повысился с 607,5 до 835,9, репродуктивное число (этожидаемое количество вторичных случаев заражения, вызванное одной инфекцией в полностью восприимчивой популяции - ИФ) составило 1,178. В общей заболеваемости 80,6% составляют взрослые, 16,6% - дети и 2,7% - подростки", - сказала Пралиева на пресс-конференции в четверг.

По ее данным, среди заболевших 22,6% - это люди в возрасте 30-39 лет, 13,9% - 40-49 лет, 14,1% - 50-59 лет, 16,2% - 18-29 лет. 13,7% больных - это люди от 60 лет и старше.

Она добавила, что сейчас только у 34,4% населения столицы сформирован иммунитет: у 27% - за счет вакцинации, а 7,4% населения переболели COVID-19.

Столица Казахстана находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса, за последние сутки в Нур-Султане зарегистрировано 1 369 случаев заражения COVID-19.