Российские космонавты не успевают выполнить все задачи в открытом космосе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ЦУП предложил российским космонавтам отказаться от установки нескольких поручней на модуль "Наука" из-за нехватки времени, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Мы отказываемся от установки поручней 4200 и 4320", - сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем.

ЦУП также предложил космонавтам отказаться от выполнения некоторых других задач, таких как фотографирование части разъемов и установка контейнеров "Биориск-МСН". В свою очередь космонавт Петр Дубров предложил все же заняться установкой поручней, поскольку движение с неустановленными поручнями затруднит дальнейшую работу.

Запланированная продолжительность текущего выхода в открытый космос - семь часов. За это время Дубров и космонавт Олег Новицкий должны подключить кабели электроснабжения, смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю "Наука".

Следующий выход запланирован на 9 сентября. Изначально выходы должны были состояться 2 и 8 сентября, но были отложены на сутки по просьбе партнеров по станции.

Как сообщалось ранее, всего для интеграции модуля понадобится девять выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.