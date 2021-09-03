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Меркель посетила пострадавшие от июльского наводнения земли

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спустя полтора месяца после сильных наводнений на западе Германии канцлер Ангела Меркель вновь посетила федеральную землю Рейнланд-Пфальц, находящуюся в долине реки Ар, сообщает в пятницу радиостанция SWR.

"Многое уже сделано и расчищено, но потребуются годы, чтобы восстановить этот ущерб несоизмеримых масштабов", - заявила канцлер ФРГ на пресс-конференции.

Ангела Меркель в сопровождении премьер-министра федеральной земли Малу Драйер решила лично проверить, как протекают работы по очистке территории от последствий природных катаклизмов. В рамках визита они также встретились с местными жителями, пострадавшими от непогоды.

"(Пострадавшие - ИФ) могут быть уверены, что им и дальше будут помогать... Мы о них не забудем", - подчеркнула канцлер.

В июле, спустя несколько дней после сильных наводнений Меркель уже посещала регион и обещала оказать всестороннюю помощь для его скорейшего восстановления. Она также дала обещание вновь посетить долину реки Ар спустя время.

В июле 2021 года федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц пережили сильные наводнения. В результате непогоды погибли около 200 человек, многие местные жители остались без крова.

Германия Ангела Меркель Рейнланд-Пфальц

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