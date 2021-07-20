Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Число жертв наводнения в Германии возросло до 169

Число жертв наводнения в Германии возросло до 169
Фото: Sascha Schuermann/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения в Германии, произошедшего на прошлой неделе, возросло до 169 человек, всего в Европе – до 200, и 246 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили местные СМИ во вторник.

По последним данным, в Германии погибли 169 человек, среди них 117 – в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Местная полиция сообщает о 170 пропавших без вести. Также на данный момент около 40 тыс. человек в районе не имеют доступа к электричеству и водопроводу. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сообщается о 47 жертвах и пяти пропавших без вести.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет провели пресс-конференцию в городе Бад-Мюнстерайфель в Северном Рейне-Вестфалии. Они выразили благодарность всем, кто помогал бороться с наводнением, и прокомментировали ситуацию с системами оповещения об опасностях в стране.

"Люди думают, что все становится цифровым. Но нам снова понадобятся аналоговые системы. Общество становится уязвимым, когда электричества больше нет", - заявил Лашет.

"Возможно, старые добрые сирены гораздо лучше, чем мы предполагали", - поддержала Лашета канцлер.

Ранее правительство Германии обвиняли в том, что системы оповещения о чрезвычайных ситуациях сработали плохо или не сработали вовсе.

Кроме того, сообщается о 31 погибшем и 70 пропавших без вести в Бельгии. Во вторник в стране объявили национальный день траура в память о погибших в результате наводнений и провели минуту молчания.

Сильнейшее наводнение произошло в Европе на прошлой неделе: тяжелее всего пришлось западной части Германии, также наводнения накрыли восток и юг Бельгии, затронули некоторые районы Нидерландов и Люксембурга.

Наводнения в Германии

14
Германия

Новости по теме

Новости

В Великобритании зафиксировали самую высокую с марта смертность от COVID

Лукашенко заявил, что посол в Риге должен был "набить морду" снявшему белорусский флаг

Джефф Безос благополучно вернулся после космического полета

Джефф Безос благополучно вернулся после космического полета

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard
Пандемия коронавируса

Грузия перешла в "красную зону" по распространению коронавируса

И.о. министра обороны Армении подал прошение об отставке

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей
Пандемия коронавируса

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 191 млн

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');