Число жертв наводнения в Германии возросло до 169

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения в Германии, произошедшего на прошлой неделе, возросло до 169 человек, всего в Европе – до 200, и 246 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили местные СМИ во вторник.

По последним данным, в Германии погибли 169 человек, среди них 117 – в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Местная полиция сообщает о 170 пропавших без вести. Также на данный момент около 40 тыс. человек в районе не имеют доступа к электричеству и водопроводу. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сообщается о 47 жертвах и пяти пропавших без вести.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет провели пресс-конференцию в городе Бад-Мюнстерайфель в Северном Рейне-Вестфалии. Они выразили благодарность всем, кто помогал бороться с наводнением, и прокомментировали ситуацию с системами оповещения об опасностях в стране.

"Люди думают, что все становится цифровым. Но нам снова понадобятся аналоговые системы. Общество становится уязвимым, когда электричества больше нет", - заявил Лашет.

"Возможно, старые добрые сирены гораздо лучше, чем мы предполагали", - поддержала Лашета канцлер.

Ранее правительство Германии обвиняли в том, что системы оповещения о чрезвычайных ситуациях сработали плохо или не сработали вовсе.

Кроме того, сообщается о 31 погибшем и 70 пропавших без вести в Бельгии. Во вторник в стране объявили национальный день траура в память о погибших в результате наводнений и провели минуту молчания.

Сильнейшее наводнение произошло в Европе на прошлой неделе: тяжелее всего пришлось западной части Германии, также наводнения накрыли восток и юг Бельгии, затронули некоторые районы Нидерландов и Люксембурга.