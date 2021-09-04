Поставки Китаю российских вертолетов Ми-171Ш Storm завершатся в 2022 году

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия завершит поставки Китаю транспортно-штурмовых вертолетов Ми-171Ш Storm в 2022 году, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что модернизированный Ми-171Ш получил улучшенные летно-технические характеристики за счет новой силовой установки и нового несущего винта.

"Зарубежные эксплуатанты дают этим вертолетам самую высокую оценку. Ми-171Ш используются в латиноамериканских странах в условиях высокогорья, в частности, в операциях по борьбе с наркотрафиком, также они применялись на Ближнем Востоке для борьбы с террористическими группировками", - рассказал Шугаев.

В июле он заявил "Интерфаксу", что Россия приступила к исполнению контракта на поставку Китаю 18 вертолетов Ми-171Ш в 2020 году.