Поставки Китаю российских вертолетов Ми-171Ш Storm завершатся в 2022 году
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия завершит поставки Китаю транспортно-штурмовых вертолетов Ми-171Ш Storm в 2022 году, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
Он отметил, что модернизированный Ми-171Ш получил улучшенные летно-технические характеристики за счет новой силовой установки и нового несущего винта.
"Зарубежные эксплуатанты дают этим вертолетам самую высокую оценку. Ми-171Ш используются в латиноамериканских странах в условиях высокогорья, в частности, в операциях по борьбе с наркотрафиком, также они применялись на Ближнем Востоке для борьбы с террористическими группировками", - рассказал Шугаев.
В июле он заявил "Интерфаксу", что Россия приступила к исполнению контракта на поставку Китаю 18 вертолетов Ми-171Ш в 2020 году.
Транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш Storm предназначен для перевозки личного состава (до 37 десантников), транспортировки грузов и техники внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, десантирования тактических воздушных десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, уничтожения наземных объектов и перевозки раненых.
Вертолет может оснащаться различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами.
Также машина оснащена средствами защиты от поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения и мощной броневой защитой кабины экипажа, жизненно важных систем и агрегатов, средствами повышения боевой живучести.