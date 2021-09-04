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Россия в 2021 году завершит поставки самолетов Як-130 Вьетнаму

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Поставки Вьетнаму учебно-боевых самолетов Як-130 планируется завершить в текущем году, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Реализацию контракта на поставку нашим вьетнамским партнерам учебно-боевых самолетов Як-130 планируется завершить до конца этого года", - заявил он журналистам в субботу.

Шугаев отметил, что в скором времени планируется возобновить переговоры с Ханоем и по другой авиационной технике.

"Кроме Як-130, Вьетнам также интересуется истребителями линейки Су-30 и учебными самолетами Як-152, - сказал глава ФСВТС. - В наших планах активизировать диалог с вьетнамской стороной по этим направлениям после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу".

По данным СМИ, в 2019 году Вьетнам и Россия заключили контракт на поставку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 стоимостью свыше $350 млн.

В сентябре 2019 года гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Вьетнам вошел в число крупнейших заказчиков российской военной продукции, сотрудничество между странами идет по всем видам вооружения.

Как сообщал "Интерфакс", ранее Вьетнам купил у России четыре фрегата типа "Гепард", шесть подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", 12 ракетных катеров "Молния" (2 - прямая поставка и 10 - лицензионное производство), подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Яхонт", а также несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПМУ1, 32 истребителя Су-30МК2, ПЗРК "Игла" и другое вооружение.

Вьетнам Як-130 ФСВТС Дмитрий Шугаев

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