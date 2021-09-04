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На страны АТР приходится около половины экспортного оборонного портфеля РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Заказы от стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составляют почти половину экспортного оружейного портфеля России, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Государства АТР импортируют значительную часть предлагаемого ассортимента российской продукции военного назначения. На долю стран региона приходится практически половина текущего российского экспортного оборонного портфеля заказов", - заявил он журналистам в субботу.

Как отметил Шугаев, основными партнерами России в области военно-технического сотрудничества в регионе являются Китай, Индия, Мьянма, Индонезия, Бангладеш и Малайзия.

В августе глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев говорил, что российский портфель заказов на поставки вооружения составляет $52,1 млрд.

Шугаев отметил, что страны АТР ориентированы на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, поэтому уделяют существенное внимание технологическому сотрудничеству с РФ в рамках совместных предприятий и организации лицензионного производства российской военной техники.

АТР ФСВТС Дмитрий Шугаев

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