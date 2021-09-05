Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

По словам министра иностранных дел Японии Мотэги, встреча может состояться 8 сентября

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги
Фото: Jinhee Lee/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить связанные с ситуацией в Афганистане вопросы, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане", - сказал дипломат в эфире японского телеканала NHK.

По словам Мотэги, ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран. По его словам, РФ и КНР "имеют некоторое влияние" на ситуацию.

Он добавил, что встреча может состояться 8 сентября.

В августе террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане на фоне вывода войск США и их союзников из страны. Россия, в отличие от западных стран, не стала закрывать свою дипмиссию в Кабуле.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 05 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Япония Россия G7 Афганистан

Новости по теме

Новости

Axios узнал о намерении Трампа продать свой отель в Вашингтоне

Афганистан во власти талибов

Талибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в Кабуле

Талибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в Кабуле

Что произошло за день: суббота, 4 сентября

Афганистан во власти талибов

Талибы вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана

Вертолет-дрон совершит тринадцатый полет на Марсе

Вертолет-дрон совершит тринадцатый полет на Марсе
Афганистан во власти талибов

Защитники Панджшера заявили о тяжелых потерях талибов

Сирия согласилась помочь с транзитом газа и электроэнергии в Ливан

Пандемия коронавируса

Во Франции не исключили ослабление режима "санитарных пропусков"

Во Франции не исключили ослабление режима "санитарных пропусков"

Источник сообщил об обсуждении в СБ ООН возможности смягчить санкции против КНДР

Афганистан во власти талибов

В Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибов

В Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');