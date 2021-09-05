Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

По словам министра иностранных дел Японии Мотэги, встреча может состояться 8 сентября

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги Фото: Jinhee Lee/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить связанные с ситуацией в Афганистане вопросы, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане", - сказал дипломат в эфире японского телеканала NHK.

По словам Мотэги, ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран. По его словам, РФ и КНР "имеют некоторое влияние" на ситуацию.

Он добавил, что встреча может состояться 8 сентября.

В августе террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане на фоне вывода войск США и их союзников из страны. Россия, в отличие от западных стран, не стала закрывать свою дипмиссию в Кабуле.