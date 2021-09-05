Захарова заявила, что у Москвы нет четкого понимания о встрече G7 по Афганистану

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - У Москвы нет четкого понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7, заявила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате", - сказала она, комментируя слова главы МИД Японии о том, что встреча G7 8 сентября планируется с участием глав МИД России и КНР.

"Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира", - подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страны G7 на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.