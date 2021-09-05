Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 сентября

Первая победа сборной РФ под руководством Карпина, анонс встречи глав МИД G7, России и Китая, драка в Твери фанатов "Зенита" и "Спартака"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная России по футболу со счетом 2:0 победила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022. Эта победа стала первой для сборной под руководством Валерия Карпина. Россия с десятью очками занимает второе место в группе H, уступая по дополнительным показателям сборной Хорватии, которая в субботу обыграла Словакию.

- Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием представителей России и КНР, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По его словам, встреча может состояться 8 сентября.

- Генсек НАТО предостерег Европу от создания собственных вооруженных сил. По мнению Йенса Столтенберга, это приведет к расколу среди союзников по НАТО. Также он выразил надежду на то, что Россия и Китай вместе с мировым сообществом будут препятствовать превращению Афганистана в убежище террористов.

- В Кабуле на марше за права женщин применили слезоточивый газ. В акции в основном участвовали женщины - журналистки и гражданские активистки. Представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что участницы марша не оставили им выбора, поскольку акция "вышла из-под контроля".

- Несколько десятков фанатов "Спартака" и "Зенита" устроили драку в Твери. По данным источника "Интерфакса", один пострадавший госпитализирован. Местные СМИ сообщают, что болельщики московского клуба приехали в Тверь заранее и готовились к встрече с фанатами из Санкт-Петербурга, которые прибыли на матч "Зенита-2" и "Твери".