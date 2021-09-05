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Генсек НАТО высказался против создания независимых вооруженных сил ЕС

Также он понадеялся, что РФ и КНР будут вместе с мировым сообществом бороться с террористами в Афганистане

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.

"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся", - сказал он.

По его мнению, "любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу".

Перед встречей в Любляне глав внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания в собственных независимых вооруженных сил.

Кроме того, Столтенберг выразил надежду, что Россия и Китай будут препятствовать превращению Афганистана в убежище террористов.

"Я полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над предотвращением того, чтобы Афганистан стал местом, где террористические группы могут свободно действовать и готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны", - сказал он.

Ранее, напоминает The Telegraph, в подобном ключе о сотрудничестве с РФ и КНР по ситуации в Афганистане высказался глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Британский министр заявил, что Лондону придется работать с Китаем и Россией, чтобы оказать влияние на "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).

НАТО Россия Китай Афганистан Талибан

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